Fortaleza recebe segundo cruzeiro da temporada nesta terça, 10

O segundo cruzeiro da temporada 2024/2025 atraca no Porto do Mucuripe , em Fortaleza, nesta terça-feira, 10, segundo informou a Companhia Docas do Ceará.

Sob administração de uma concessionária privada, do Grupo Aba Infraestrutura, o Terminal de Passageiros do porto deve receber os visitantes.

A capacidade do cruzeiro é de 930 pessoas e conta com centro fitness, salão de cabeleireiro, bar, restaurantes, lojas diversas e spa.

No total, são seis tipos de cabine. A maior tem 1.448 metros quadrados e conta com varanda privativa, suíte com quarto separado, área de jantar separada com capacidade para 6 pessoas, além de biblioteca, sauna, sala de reuniões com lareira a vapor.

Temporada de cruzeiros vai até abril, em Fortaleza

Após a saída do Viking Sea, Fortaleza só receberá um novo cruzeiro em 12 de janeiro de 2025. Será o primeiro de oito previstos para a temporada no próximo ano.

Confira a programação da temporada 2024/2025: