Primeiro navio da temporada de cruzeiros chega a Fortaleza com 2,6 mil turistas nesta semana

Jornalista no OPOVO

Previsão é de que o desembarque no Terminal Marítimo de Passageiros ocorra na quinta-feira, 21/11

Conforme a estimativa mais recente da Secretaria de Turismo do Ceará (Setur-CE) e a administradora do Terminal Marítimo de Passageiros (Termap Fortaleza S.A.), o Grupo ABA Infra, um total de dez cruzeiros realizarão desembarque na Capital até abril de 2025.

A temporada dos cruzeiros marítimos no Brasil inicia nesta semana e a primeira embarcação a realizar desembarque em Fortaleza chegará, no próximo dia 21, quinta-feira, com cerca de 2,6 mil turistas . Será o cruzeiro Sapphire Princess , vindo de Fort Lauderdale, na Flórida-EUA.

Além de porta de entrada do Brasil para o primeiro cruzeiro da temporada, o terminal cearense deve ser ponto estratégico e final de muitas embarcações que vão realizar paradas na costa brasileira para depois rumarem em direção à Europa.

Segundo a titular da secretaria, Yrwana Albuquerque , os cruzeiros representam uma oportunidade significativa para o turismo, especialmente nos mercados de serviços e produtos regionais, e que o desafio é superar as expectativas dos visitantes.

“A Setur tem o desafio de superar as expectativas desses turistas para que possam voltar em uma próxima oportunidade e aproveitar ainda mais do nosso estado, da nossa gastronomia e do nosso artesanato, gerando mais receita para a economia local".

Yrwana ainda enfatiza que boa parte dos visitantes deve ser formada por europeus. "Temos informações de que há predominância de um público europeu e, como somos porta de entrada no Brasil para quem vem do continente, isso é animador, pois aumenta as chances de que eles retornem em um curto espaço de tempo”, frisa.

Confira a programação da temporada 2024/2025 no Terminal de Passageiros de Fortaleza

Sapphire Princess – Desembarque em 21/11/2024 Viking Sea – 10/12/2024 Majestic Princess – 12/1/2025 Queen Victoria – 30/1/2025 Amera – 3/2/2025 Vasco da Gama – 7/3/2025 Silver Ray – 9/3/2025 Villa Vie Odyssey – 20/3/2025 Volendam – 26/3/2025 MSC Poesia – 12/4/2025

Fonte: Termap Fortaleza S.A.

