Óleo, tomate e carne fazem cesta básica subir 3,53% em Fortaleza; veja preços

De acordo com o levantamento mensal do Dieese, valor médio da cesta básica na Capital chegou a R$ 663,95. Entre outubro e novembro, inflação sobre os alimentos chega a 9,46%

O valor médio da cesta básica em Fortaleza apresentou a quinta maior alta do Brasil e saltou 3,53% em novembro. Os dados fazem parte do levantamento mensal do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

No mês, os principais vilões para alta foram o óleo (+16,43%), o tomate (+15,93%) e a carne (+6,62%) . Apenas três produtos apresentaram redução de preços no mês: a banana (-3,52%), o açúcar (-0,44%), o feijão (-0,28%) e a manteiga (-0,09%).

Segundo os cálculos do Dieese, o trabalhador de Fortaleza compromete uma parcela de 50,83% do salário mínimo para o pagamento de uma cesta básica para uma pessoa.

Esse movimento fez Fortaleza se tornar a capital do Norte-Nordeste com a cesta básica mais cara.

Em outubro, o Dieese havia divulgado que o conjunto dos 12 produtos que compõem a cesta básica de Fortaleza havia registrado uma inflação de 4,13% no mês. Somando as variações dos dois últimos meses, temos um avanço de 9,46% nos preços.

Em novembro de 2024, o salário mínimo necessário seria de R$ 6.959,31, o equivalente a 4,93 vezes o atual salário mínimo de R$ 1.412. A pressão dos custos sobre o salário aumentou em relação ao mês passado, quando o Dieese calculou que o valor ideal era 4,79 vezes o piso mínimo atual.

Em 12 meses, o valor médio da cesta básica em Fortaleza aumentou 3,76%. A principal pressão sobre os preços é promovida pelo aumento do custo do café (+46,87% no período), da carne (+22,4% no período) e do óleo (+28,48%).