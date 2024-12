Ritmo de crescimento indica PIB em torno de 3,5% em 2024, avalia especialista

Isso porque, na sua avaliação, o resultado do terceiro trimestre divulgado na última terça, 3, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , indicou um ritmo de crescimento mais acentuado em comparação com os últimos trimestres (0,9%). Até setembro de 2024, o índice subiu 3,3% ante 2023.

A previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil para 2024 é em torno de 3,5%, segundo a estimativa do coordenador de contas regionais do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), Nicolino Trompieri Neto.

"O PIB do Brasil acumulado do ano até setembro de 2024, atingiu um crescimento de 3,3% em relação ao mesmo período de 2023. Esse desempenho tenderá para uma previsão de crescimento do PIB do Brasil, para o ano de 2024, emtornode3,5%", analisou Trompieri.

PIB brasileiro: quais setores foram destaque?



De acordo com o coordenador de contas regionais do Ipece, o setor de serviços foi um dos destaques positivos, com crescimento de 4,1% no terceiro trimestre ante 2023.