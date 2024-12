OCDE mantém previsão de alta do PIB global em 2024, mas eleva para 2025, de 3,2% a 3,3%

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No caso dos EUA, a OCDE prevê que a maior economia do mundo crescerá 2,8% este ano e 2,4% no próximo, em uma desaceleração gradual da atividade econômica conforme a participação do mercado de trabalho desacelera e o consumo privado modere. No relatório anterior, publicado em setembro, as projeções eram mais modestas, de 2,6% e 1,6%, respectivamente. Para 2026, a organização prevê crescimento de 2,1%.