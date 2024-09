Grupo Mateus aprova R$ 100 milhões em proventos a acionistas

O Grupo Mateus informou que não haverá atualização monetária ou incidência de juros entre a data de declaração do JCP e a data do pagamento.

Ressalta-se, no entanto, que os valores pagos estarão sujeitos à tributação do imposto de renda na fonte, com alíquota de 15%, exceto para acionistas isentos, imunes ou domicilados em outros países com jurisdições diferentes.

Se esse for o caso, os acionistas terão até o dia 30 de setembro para encaminhar os documentos que comprovem a isenção ou imunidade tributária ao departamento de relações com investidores.