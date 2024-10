Grupo Mateus inaugura lojas de atacarejo e eletroeletrônicos no José Walter, em Fortaleza

O Grupo Mateus vai inaugurar na próxima sexta-feira, 11, sua segunda loja da bandeira Mix Mateus, especializada em atacarejo, no bairro José Walter em Fortaleza, além de uma unidade da bandeira Eletro Mateus, especializada em eletroeletrônicos, no mesmo endereço.

Ao todo a rede empresarial chega a 15 lojas no Estado com as novas inaugurações. Conforme comunicado do grupo, as unidades do Mix Mateus e da Eletro Mateus no bairro José Walter terão, respectivamente, 4.488 m² e 842 m² de área, além de 372 vagas para carros e 80 para motos.

“A chegada de mais uma loja no Ceará reafirma nosso compromisso com o crescimento no estado e com a oferta de serviços e produtos de qualidade aos nossos clientes. Esse modelo vem sendo um diferencial importante para a expansão do Grupo Mateus”, destaca o CEO da empresa, Jesuíno Martins.