Banco do Brasil: Clientes aplicaram R$ 4,7 mi no Tesouro via WhatsApp desde lançamento

Os clientes do Banco do Brasil investiram R$ 4,7 milhões no Tesouro Direto utilizando o WhatsApp do banco desde que a ferramenta foi lançada, em fevereiro deste ano. De acordo com o banco, a base de clientes que investem no Tesouro, independente do canal, aumentou em 12,2% neste ano, e o volume sob custódia neste ativo teve alta de 12,8%.

Os títulos do Tesouro foram os primeiros produtos de investimento a terem a contratação permitida pelo banco através do aplicativo de mensagens. O BB vinha utilizando o WhatsApp para prestar atendimento aos clientes, e agora, também passou a incluir recomendações de investimento, traçadas a partir dos perfis de investidor de cada um.