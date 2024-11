Cupons da Black Friday 2024: ofertas têm ainda mais descontos; veja

A Black Friday segue nesta sexta, 29, com sites estendendo promoções na Black Week. Cupons de desconto continuam válidos até o fim de semana

A Black Friday está acontecendo nesta sexta-feira, 29, porém alguns sites ainda devem continuar com a Black Week, que será encerrada apenas ao final do fim de semana. Com isso, alguns cupons seguem disponíveis para que os consumidores possam utilizá-los em suas compras.

