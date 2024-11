Black Friday: Beach Park Resorts e Aqua Park têm menor preço do ano

A Black Friday 2024 do Beach Park oferece descontos imperdíveis para o Aqua Park e para os quatro resorts do destino. Até sexta-feira, 29 de novembro, o ingresso para o Aqua Park custará a partir de R$ 149 no Pix ou em até 10x de R$ 15,90, no crédito. Já os resorts oferecem até 50% de desconto nas diárias, com café da manhã e jantar inclusos.

A novidade é que o Aqua Park, que já conta com mais de 30 atrações nas modalidades radicais, moderadas e família, em breve apresentará a Surreal, maior montanha-russa aquática do mundo.