Jean Paul Prates: É perfeitamente factível terminar tramitação de PL para eólicas offshore

O ex-presidente da Petrobras Jean Paul Prates defendeu nesta quarta-feira, 14, a tramitação do projeto de lei que cria o marco da exploração de energia eólica em alto-mar. A partir da negociação com o Congresso, será possível finalizar a tramitação, na avaliação dele. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados no final de 2023 recebeu emendas criticadas pelo governo e por associações do setor elétrico, como benefícios para o setor de gás natural, Pequenas Centrais Hidrelétricas e produção de carvão. No senado, o relator é Weverton Rocha (PDT/MA).

"É perfeitamente factível que a gente termine essa tramitação, basta que a gente se organize, converse com o Senador Weverton, que é do Maranhão", declarou durante o 16º Fórum Nacional Eólico - evento organizado pela empresa VIEX e com patrocínio da Petrobras e grupos do setor. "Com certeza vamos conseguir conciliar isso com os interesses do governo", complementou.

Prates é o autor original da matéria. O texto, ao tratar da área considerada "offshore", cita o Mar Territorial, a Plataforma Continental, a Zona Econômica Exclusiva (ZEE) ou corpo de água sob domínio da União.