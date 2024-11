Na agenda do dia, Lula se encontra com governadores e assina aditivo da Transnordestina

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebe nesta quinta-feira, 28, às 10 horas (de Brasília), no Palácio do Planalto, o governador de Roraima, Antônio Denarium (PP), e às 11 horas, o do Pará, Helder Barbalho (MDB). Às 14h40, o presidente se reúne com o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza Na agenda presidencial desta quinta-feira, o presidente assina, às 15 horas, em cerimônia no Planalto, um aditivo para obras da Transnordestina. As obras da ferrovia devem ser iniciadas em 2025.

A agenda presidencial desta quinta-feira, o presidente assina, às 15 horas, em cerimônia no Planalto, um aditivo para obras da Transnordestina. As obras da ferrovia devem ser iniciadas em 2025.

A agenda de Lula informa também que ele lançará às 17 horas, o programa Periferia Viva, iniciativa do governo voltada para a melhoria das condições de vida nas regiões mais afastadas do centro urbano.

Veja a seguir, a agenda oficial da Presidência da República: 10h - Governador de Roraima, Antonio Denarium, no Palácio do Planalto; 11h - Governador do Pará, Helder Barbalho, no Palácio do Planalto;