Personagens de ‘Meu Malvado Favorito’ participam de ação com Palmeiras

Protagonistas da franquia se encontraram com mascotes do Alviverde no Allianz Parque para divulgação do filme nos cinemas brasileiros

O Bahia enfrentou três adversários na noite deste domingo (07) no Allianz Parque: Palmeiras, torcida e os personagens do filme Meu Malvado Favorito. A dupla – Gru e Minions – esteve presente no estádio para acompanhar a vitória alviverde por 2 a 1 e provou, aos supersticiosos, que é pé quente. Os protagonistas compareceram ao jogo para divulgar a quarta edição da franquia nos cinemas do país.

A vitória sobre o Bahia não só encurtou a distância para o Flamengo, primeiro colocado do Brasileiro, como complicou a vida do Tricolor na caça ao líder. O Palmeiras agora soma 30 pontos e está a um do Rubro-Negro carioca, que empatou com o Cuiabá no sábado. O time baiano, por sua vez, permanece com 27 pontos e ocupa a quinta colocação.

Meu Malvado Favorito e Palmeiras

A ação promoveu um encontro entre os protagonistas da franquia e os mascotes do Palmeiras – Periquito e Porco Gobbato. Os personagens interagiram com os palestrinos que compareceram ao jogo contra o Bahia, na noite deste domingo (07), no Allianz Parque.