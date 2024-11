Editora do O POVO recebe prêmio 50 +Admirados do jornalismo econômico

A premiação foi realizada presencialmente na cidade de São Paulo. Já a lista de ganhadores havia sido divulgada no dia 22 de outubro.

A jornalista e editora-chefe da editoria de Economia do O POVO , Beatriz Cavalcante, recebeu o prêmio dos 50 +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças 2024 nesta segunda-feira, 25.

"Mas lembrando que ninguém faz nada sozinho, e estendo esse reconhecimento também aos meus colegas de jornalismo da redação, sobretudo, da editoria de Economia. Juntos, já chegamos, neste ano, a nove prêmios, mostrando a qualidade do nosso trabalho", acrescentou.

"É muito gratificante estar entre os mais admirados jornalistas do País. Agradeço a quem votou em mim e ao O POVO por acreditar na minha trajetória", afirmou Beatriz.

O ranking traz ainda nomes do jornalismo como Miriam Leitão (Grupo Globo), Eduardo Moreira (ICL) e Flavia Oliveira (GloboNews).

Beatriz entrou no OP em 2013

A editora-chefe entrou no Grupo de Comunicação O POVO em abril de 2013 por meio do programa Novos Talentos, iniciativa da Fundação Demócrito Rocha (FDR) destinada ao treinamento de estudantes do curso de jornalismo.

No mesmo ano, entrou como estagiária na editoria de Economia. Já em agosto do mesmo ano, a jornalista se tornou repórter.