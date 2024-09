Jornalista do O POVO está no TOP 3 do Nordeste no Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde

A repórter do O POVO Ana Rute Ramires está entre as jornalistas classificadas no TOP 3 do Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar da região Nordeste. Junto a ela, estão as jornalistas Beatriz Castro, da TV Globo Nordeste, e Cinthya Leite, do Jornal do Commercio PE.

A jornalista relata que já está muito feliz em ser finalista e estar no TOP 3 do Nordeste. “É o reconhecimento da importância do trabalho que eu venho realizando. Também é gratificante estar entre tantos nomes que admiro. Será uma oportunidade incrível participar do evento com jornalistas de saúde e ciência de todo o Brasil”, complementa.

O segundo turno da votação, que iniciou no dia 26 de agosto, elegeu o TOP 26 +Admirados Jornalistas do Brasil, os TOP 3 profissionais em cada região do País (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), os TOP 3 nomes nas categorias especiais de Colunista e Jornalista Especializado em Ciência e os TOP 3 veículos das sete categorias temáticas – Agência de Notícias, Áudio, Jornais e Revistas, Programa de TV, Site/Portal, Veículo Impresso e/ou Digital Especializado em Saúde, e Veículo Especializado em Jornalismo Científico.