Editora do O POVO está entre os 50 +Admirados do jornalismo econômico

A jornalista e editora-chefe da editoria de Economia do O POVO, Beatriz Cavalcante, está no TOP 50 do prêmio 50 +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças 2024. Esta é a primeira vez que a profissional foi indicada à lista.

A jornalista destaca a atuação da equipe de jornalismo econômico do O POVO.

"Chegar à lista dos jornalistas do segmento econômico mais admirados do Brasil requer saber trabalhar em equipe. Por trás do meu nome está um grande time, vencedor de prêmios, e que anda de mãos dadas em prol do jornalismo de qualidade", afirma.