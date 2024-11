Casa Azul está na final do Ceará Awards 2024 em duas categorias

Na categoria Iniciativa Destaque, está como finalista o programa Delta-V. Já na categoria Startup do Ano, estão as startups Eduvem e Urbis, apoiadas pela aceleradora

A premiação, organizada pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), celebra o ecossistema de inovação no Ceará. O resultado final será divulgado durante a programação da Feira do Conhecimento, no dia 23 de novembro.

A Casa Azul Ventures, está na final do Ceará Awards 2024 em duas categorias. Na 'Iniciativa Destaque', concorre com o programa Delta-V , já na categoria 'Startup do Ano' estão entre as finalistas as startups Eduvem e Urbis, apoiadas pela aceleradora.

Já a categoria Startup do Ano reconhece startups cearenses que se destacaram no mercado, conquistaram um faturamento expressivo e inspiraram outras empresas com soluções inovadoras e escaláveis

"Estar entre os finalistas do Ceará Awards reafirma nosso compromisso em transformar o ecossistema de startups do Ceará, tornando-o referência nacional e internacional", afirma Rafael Silveira, COO da Casa Azul Ventures.

O Delta-V é uma iniciativa pioneira, em parceria com o Banco do Nordeste (BNB), que acelera startups de alto potencial, oferecendo suporte estratégico e ferramentas que impulsionam seu crescimento. O programa premiou seis empresas de inovação tecnológica com o total de R$ 300 mil, além de ter acompanhado 60 projetos durante sete meses.

As duas startups já haviam figurado também como finalistas do Startup Awards , principal prêmio nacional do segmento.

A Eduvem, que captou R$15 milhões em uma rodada Série A – a primeira do tipo no Ceará – segue expandindo internacionalmente e consolidando sua liderança no setor de Universidades Corporativas.

Ceará Awards 2024

Esta já é a 3ª edição do Ceará Awards. Ao todo são 13 categorias contempladas:

Universidade empreendedora;

Professor(a) empreendedor(a);

Mentor cearense do ano;

Mentora cearense do ano;

Mentor ou mentora nacional;

Heroína ou herói do ano;

Startup do ano;

Startup destaque;

Startup de Impacto Socioambiental;

Comunidade destaque;

Iniciativa destaque;

Ambiente de inovação;

e Empresa inovadora.

A premiação é realizada em três frases. A primeira etapa de indicação popular foi encerrada no dia 10 de novembro. A segunda, com votação do júri especializado, teve o resultado divulgado no último dia 14. Já a cerimônia de premiação, com os vencedores, será divulgada durante a Feira do Conhecimento, no dia 23 de novembro.

“O Ceará Awards vai além do reconhecimento do trabalho que está sendo feito no Estado. Com essa iniciativa, queremos inspirar e mobilizar a sociedade, incentivando mais pessoas a se engajarem nas transformações que definem o futuro da economia cearense, por meio da Inovação. Com esse movimento, impactamos o desenvolvimento da nossa região”, destaca a secretária da Secitece, Sandra Monteiro.