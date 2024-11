Mutirão de empregos oferece 200 vagas nas barracas da Praia do Futuro

Com a oferta de cerca de 200 vagas de emprego, entre temporárias e com prazo indeterminado (CLT), a Associação dos Empresários da Praia do Futuro (AEPF) realiza, nesta terça-feira, 19, feirão para a seleção de trabalhadores da área de alimentação.

O evento, que está sendo realizado em parceria com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT/Sine), ocorrerá das 9h às 16h na barraca do Marulho. As oportunidades disponibilizadas serão para as funções de: garçom, pieiro, auxiliar de cozinha, cumim, auxiliar de limpeza, recepcionista, cozinheiro, entre outras.