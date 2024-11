Sine de Fortaleza disponibiliza mais de 2 mil vagas de emprego na Capital

O número de vagas contempla Pessoas com Deficiência (PcD), reabilitados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Mulheres vítimas de violência doméstica têm atendimento prioritário

O número de vagas contempla Pessoas com Deficiência (PcD), reabilitados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Mulheres vítimas de violência doméstica têm atendimento prioritário, conforme determina a Lei 14.542/23, sancionada pelo Governo Federal.

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Fortaleza está oferecendo 2.924 vagas de emprego na Capital. As oportunidades, conforme o sistema, estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas a qualquer momento. Dentre as vagas disponíveis estão:

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) também disponibiliza o atendimento remoto, que pode ser realizado por meio do e-mail sinemunicipal@sde.fortaleza.ce.gov.br, via telefone (85) 3771-6655 e WhatsApp (85) 9.8513-4385.

É por meio dos canais de atendimento que os interessados têm acesso às informações acerca dos benefícios oferecidos pelo Sine Municipal, bem como consultoria para a construção do currículo, detalhes sobre prazo, documentações e formas de acesso aos serviços online.

O canal também permite que o trabalhador converse com um atendente, encaminhe a documentação e realize o cadastro do seguro-desemprego no sistema. O empregador, por sua vez, pode entrar em contato com o Sine de Fortaleza por meio do WhatsApp (85) 9.8970-3532 para ofertar vagas de trabalho.