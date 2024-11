Concurso da ANPD com 213 vagas temporárias é autorizado; veja detalhes

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 18

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e visa um processo seletivo para o preenchimento de 213 vagas temporárias, sendo 11 para quem possui ensino médio e 202 para nível superior .

Além disso, de acordo com a portaria, o edital deve ser publicado em até seis meses. Ou seja, no máximo no dia 18 de maio de 2025.

Sobre a duração dos contratos, o tempo deve ser indicado no edital de abertura de inscrições. Porém, há uma possibilidade de prorrogação, de acordo com as necessidades.

No caso de ensino médio, o concurso será para a carreira de atividades técnicas de formação específica. Já em relação ao nível superior, as opções são as seguintes: