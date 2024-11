M. Dias Branco cita resultado aquém do potencial no 3º tri; ação cai 11%

M. Dias Branco divulgou resultados do 3º trimestre na sexta-feira, 8. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

As ações da M. Dias Branco, indústria cearense de produtos alimentícios, caíram 11,88%, a R$ 22,26, na abertura do mercado da Brasil, Bolsa, Balcão (B3) nesta segunda-feira, 11, após o lucro líquido do terceiro trimestre recuar 51,9%. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Este indicador foi de R$ 259 milhões no terceiro trimestre de 2023 para R$ 124,7 milhões em igual período de 2024. Em conversa com investidores nesta segunda-feira, os diretores da companhia citam “resultados aquém do potencial.” É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Enfrentamos um cenário competitivo intenso, varejistas reduzindo os níveis dos estoques, volatilidade das commodities e desvalorização do real. Adicionalmente, nos últimos meses, não chegamos a uma formação adequada de preço, volume e margens”, expuseram.

Já os analistas financeiros do BTG Pactual, Thiago Duarte e Guilherme Guttilla, citam uma perda acentuada de volume pela primeira vez na história da empresa. Isso porque a M. Dias adotou uma estratégia de precificação, enquanto os seus concorrentes não. A empresa alterou sua abordagem comercial centrada em volume para preço. “Então, começou a perder participação de mercado em certos segmentos e teve dificuldades para manter o poder de precificação (e as margens) nos níveis anteriores”, explicou o BTG. M. Dias Branco é conhecida também pela Fábrica Fortaleza. Crédito: Samuel Setubal

De acordo com o diretor de novos negócios e de relações com investidores da empresa, Fabio Cefaly, houve pouca margem para precificação durante os três meses analisados, além de uma certa corrosão da renda dos consumidores devido à inflação. “Após uma recuperação de margem bem recebida no ano passado, quando os custos das matérias-primas começaram a cair, o 3º trimestre de 2024 marcou uma queda repentina e inesperada tanto nas margens quanto nos volumes”, acrescentou o BTG. O vice-presidente de investimentos e controladoria da M. Dias Branco, Gustavo Theodozio, destacou que a companhia tem tentado repassar preços em função do aumento dos custos das mercadorias, mas as pessoas estão mais sensíveis à precificação, em um mercado “difícil”.