Praia do Futuro ganha festival de gastronomia com foco no caranguejo

1º Festival de Gastronomia da Praia do Futuro destaca produção à base de caranguejo; programação começa no dia 14 de novembro

Estreando este ano, a primeira edição do evento traz como tema “ Caranguejo ”, inspirado na “Quinta do Caranguejo”, patrimônio imaterial de Fortaleza.

Entre os dias 14 e 24 de novembro, o litoral de Fortaleza é palco para a primeira edição do Festival de Gastronomia da Praia do Futuro .

Realizado pela Associação dos Empresários da Praia do Futuro (AEPF), o evento será lançado na próxima quarta-feira, 13, em um momento fechado para convidados no qual serão discutidos pontos acerca do desenvolvimento, turismo e ESG, que envolvam a Praia do Futuro.

Já na quinta-feira, 14, o Festival de Gastronomia da Praia do Futuro abre para o público com a preparação de pratos à base de caranguejo. Na ocasião, chefs e cozinheiros vão apresentar refeições, tradicionais ou inéditas, que levam a iguaria.