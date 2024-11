Empresa está com 22 vagas abertas para o Ceará; veja cargos

Com exceção do cargo de promotor de vendas, as oportunidades são temporárias, sendo que os contratos variam entre 60 e 180 dias

Com exceção do cargo de promotor de vendas, as oportunidades são temporárias, sendo que os contratos variam entre 60 e 180 dias. Porém, há possibilidade de prorrogação.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem cadastrar o currículo no site da empresa ou enviar e-mail com título da vaga para locacaomrh@gmail.com.

Os que não prosseguirem para as demais etapas seletivas, serão alocados no banco de talentos da MRH para futuras oportunidades. Além da matriz em Fortaleza, a empresa conta com unidades próprias nos estados do Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba.