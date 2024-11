Ceará tem 285 vagas abertas para estágio e jovem aprendiz; confira

Dentre as vagas ofertadas no Estado, 185 são de ensino superior, 42 de ensino médio e 58 de ensino técnico

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 285 vagas abertas para estágio e jovem aprendiz no Ceará. No Brasil, ao todo, são cerca de 7,6 mil oportunidades.

Os interessados podem entrar em contato com a empresa para tirar dúvidas e solicitar entrevistas por meio do e-mail: imprensa@ciee.org.br, ou pelos telefones (11) 3040-6528 ou (11) 3040-6524.