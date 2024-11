Concurso Dataprev: Gabarito preliminar é divulgado nesta segunda-feira, 18

O gabarito preliminar da prova objetiva do concurso da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) será divulgado nesta segunda-feira, 18, no site da banca organizadora, Fundação Getulio Vargas (FGV) .

Em relação aos recursos, os candidatos devem enviá-los, por meio de um formulário disponível também no site da FGV, entre os dias 19 e 21 de novembro. O gabarito oficial e o resultado final serão divulgados no dia 13 de dezembro.

As oportunidades foram de nível médio, para os cargos de auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho, técnico de segurança do trabalho, e de nível superior, para os cargos de analista de tecnologia da informação, analista de processamento, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho.

Já, no caso das vagas em Fortaleza, todas foram para o cargo de analista, que exige nível superior. As especialidades são: analista de negócios de TI, arquitetura, engenharia e sustentação tecnológica, desenvolvimento de software, inteligência da informação e administração e governança.