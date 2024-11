Cachaças de Viçosa do Ceará participam de rodada de negócios

Viçosa do Ceará foi denominada a Capital Cearense da Cachaça em 2023 Crédito: Edwirges Nogueira/ Divulgação

Cerca de 30 empresas produtoras de cachaça de Viçosa do Ceará (município distante 349,92 km de Fortaleza), que recebeu o título de Capital Cearense da Cachaça em 2023, irão participar da Rodada de Negócios do projeto Impulsiona Ceará no dia 22 de novembro. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O evento, que é uma das ações realizadas pelo projeto no Arranjo Produtivo Local (APL) de Cachaça de Viçosa do Ceará, contará com a presença dos produtores e de potenciais compradores, como, distribuidoras, supermercados, restaurantes e importadoras, inclusive com a participação remota compradores de Portugal e da Espanha.

Já, no que concerne os assuntos abordados, além da produção da cachaça, a rodada de negócios também irá falar sobre as atividades de turismo rural promovidas pelas cachaçarias, como os passeios aos alambiques, e a história do município, cuja a cachaça conquistou, neste ano, selo de Indicação Geográfica (IG) do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Arranjo Produtivo Local (APL) Os APL são agrupamentos de empresas que atuam em setores econômicos similares. O Impulsiona Ceará, desde sua criação em 2021, já identificou 108 arranjos produtivos no Ceará, destes 36 já foram mapeados, inclusive o da Cachaça de Viçosa do Ceará. O projeto oferece à essas empresas dos arranjos consultorias especializadas em assuntos relacionados à qualidade do processo produtivo e à comercialização, além de promover atividades que visam estimular a governança e gerar oportunidades de negócios.

De acordo com o técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Eldo Amaral Araújo Santos, com a identificação e mapeamento do APL as empresas poderão ter mais oportunidade de expansão e acesso a diferentes mercados. “O mercado é gigante e só estamos iniciando a busca por espaços que valorizem a notoriedade do nosso produto”. Ele ainda reforça que as conquistas atuais do setor na Cidades estão acompanhadas de um trabalho conjunto entre as associações, cooperativas, sindicatos e o setor público. Eldo também atua na Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) da Agroindústria da Cachaça.