Atividades turísticas crescem 0,5% em setembro ante agosto, mostra IBGE

O agregado especial de Atividades turísticas cresceu 0,5% em setembro ante agosto, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve avanços em seis dos 17 locais pesquisados, sendo a contribuição positiva mais relevante a do Rio de Janeiro, com elevação de 14,9%, devido à realização do festival musical Rock in Rio.