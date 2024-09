Dia da Cachaça: veja origem, curiosidades e onde comemorar a data

Com o dia Nacional da Cachaça caindo na sexta-feira, 13; veja lugares para visitar, origem da data, importância para o mercado brasileiro e mais Crédito: iStock / kimrawicz

O Dia Nacional da Cachaça é celebrado no Brasil em 13 de setembro. Neste ano, a data caiu no último dia útil da semana, sendo mais propício à comemorações. Contudo, a colunista do Comes & Bebes do O POVO, Marbênia Gonçalves, atenta para a ressignificação dos rituais de consumo da cachaça. Segundo a sommelière, quando as pessoas pensam no "cachaceiro", logo vem à mente uma figura associada ao adjetivo bêbado e alcoólatra. Todavia, esse preconceito pode ser ressignificado, principalmente quando há um aumento na busca por hábitos saudáveis, que se espelham nos modos de beber. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Então o foco é beber menos e beber melhor, ou seja, a degustação da cachaça prima pela qualidade da bebida e não a quantidade, visando o consumo consciente”, comentou a especialista.

Turismo e cachaças: um roteiro pelas cachaçarias e seus rótulos; VEJA Dia da cachaça: saiba origem da data O Dia Nacional da Cachaça, que também conhecida como "aguardente de cana" ou "pinga", foi instituído para reconhecer a importância histórica, cultural e econômica dessa bebida tipicamente brasileira, que é um dos símbolos da identidade nacional. De acordo com site oficial do Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac), o dia 13 de setembro foi escolhido em referência a um episódio histórico ocorrido em 1661, conhecido como a Revolta da Cachaça, quando a bebida foi proibida pela Coroa Portuguesa, que tinha interesse em promover a venda de vinhos e destilados importados.

Os produtores brasileiros se revoltaram contra a proibição, o que levou à liberação da produção e venda da cachaça no Brasil. Sendo oficialmente reconhecida como um produto brasileiro em 2003, por meio de uma legislação específica. O que é preciso para a bebida ser considerada cachaça? Para ser considerada cachaça, a bebida precisa ter entre 38% e 48% de teor alcoólico e ser produzida a partir da cana-de-açúcar. No exterior, especialmente nos Estados Unidos e Europa, o reconhecimento da cachaça como produto genuinamente brasileiro foi um passo importante para a expansão das exportações. Confira:

Dia da cachaça: importância para o mercado brasileiro A cachaça é o terceiro destilado mais consumido no mundo, e o único produtor é o Brasil, que tem capacidade instalada de produção anual de 1,2 bilhão de litros. Sendo 15,5 bilhões de movimentações na cadeia produtiva, tornando uma das atividades que mais movimenta a economia, principalmente nas regiões rurais do Brasil. Conforme o Anuário da Cachaça 2024, publicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a exportação de cachaça em 2023 alcançou 76 países diferentes, com um volume total de 8.618.832 litros exportados. No mesmo ano, a atividade de fabricação de aguardente de cana-de-açúcar gerou 6.371 empregos diretos. Embora tenha havido uma redução de 7,5% no volume de cachaça exportado, o valor total das exportações aumentou 0,7%, alcançando US$ 20.242.453, o maior montante da série histórica.

Este aumento no valor reflete a valorização do destilado no mercado internacional, destacando a qualidade e o prestígio da bebida, que hoje tem sua produção regulada por lei, significando uma contínua melhoria nos processos de produção e no aperfeiçoamento dos profissionais que trabalham na área. Para Marbênia Gonçalves, o que diferencia e valoriza a cachaça é a riqueza de cores, aromas e sabores que as madeiras imprimem à bebida. "São quase 30 madeiras usadas em barris para armazenamento e envelhecimento da cachaça, grande parte dessas madeiras são nativas do Brasil”, explica a gastróloga. Além disso, o reconhecimento vem com as premiações em concursos nacionais e internacionais de destilados. Sendo alguns rótulos disputados por colecionadores do mundo inteiro, refletindo a importância econômica e social do setor.

Dia da cachaça: conheça os diferentes tipos de cachaça A cachaça, que é produzida a partir da destilação do caldo da cana-de-açúcar fermentado, tem um papel central na cultura brasileira, sendo usada em festas, celebrações e na tradicional caipirinha, um dos coquetéis mais conhecidos internacionalmente. De acordo com Marbênia, que também é professora universitária na área de bebidas e harmonização, a cachaça pode ser consumida pura ou em drinques, e há uma grande variedade de estilos e sabores, influenciados pelo método de produção, tipo de madeira usada no envelhecimento e as condições climáticas. Algumas cachaças são brancas (não envelhecidas), enquanto outras passam por um processo de envelhecimento em barris de madeira, o que confere sabor e cor à bebida. Segundo ela, o Mapa estabelece a classificação da cachaça em três tipos: