Ceará terá curso preparatório gratuito para o ITA; veja como fazer inscrição

Estudantes que vão concluir a 1ª série do ensino médio ou o 9º ano do fundamental em 2024 podem se inscrever até a próxima quinta-feira, 14. Os aprovados estudarão da Escola Jenny Gomes, que terá preparação para o ITA

As inscrições para o PreparaITA Ceará 2025 foram abertas na última semana. Estudantes residentes de Fortaleza ou da Região Metropolitana (RMF), que vão concluir a 1ª série do ensino médio ou o 9º ano do ensino fundamental em 2024, podem se inscrever até a próxima quinta-feira, 14, de forma online.

De acordo com a Secretaria da Educação do Estado (Seduc), aprovados vão passar a estudar na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Jenny Gomes, na Capital, com composição curricular própria, dentro da proposta de preparação para o vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).