Ceará tem o melhor resultado do Brasil no turismo em 12 meses

Pesquisa Mensal de Serviços demonstra que, em setembro de 2024, o índice cresceu 10,1% sobre igual mês de 2023 e 1,8% frente a agosto. No acumulado do ano, a alta é de 2,1%

Com crescimento de 10,1% , o Ceará obteve o melhor volume de atividades turísticas do Brasil em setembro quando comparado ao igual mês de 2023. Em seguida, aparecem Rio de Janeiro (9,5%), seguido por Minas Gerais (6,0%), São Paulo (1,4%) e Paraná (5,7%).

Além disso, em setembro de 2024, o índice cresceu 1,8% frente a agosto. No acumulado do ano, a alta é de 2,1% enquanto, nos últimos 12 meses, houve uma queda de 2,2%.

Outro ponto investigado pela pesquisa é o volume de serviços, que recuou 2% no Ceará em setembro de 2024. Com isso, o setor cai em relação ao patamar de agosto (1,4%).

Sobre a receita nominal, foi constatada uma alta de 2,7% na comparação mensal e de 18,7% ante setembro do ano anterior.

Em comparação ao igual mês do ano anterior, o resultado também foi negativo (-0,9%). Porém, tanto no acumulado do ano quanto nos últimos 12 meses, foi registrada uma alta de 0,7%.

Apesar da queda no índice geral de volumes de serviços levando em consideração setembro de 2023, houve predomínio de taxas positivas em termos setoriais.

As altas foram nos serviços prestados às famílias (21,3%), serviços de informação e comunicação (1,9%), transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (4,7%) e outros serviços (4,9%). Apenas os serviços profissionais, administrativos e complementares tiveram queda (-13,9%) no período.