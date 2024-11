Financiamento de veículos cresce 25,1% no Ceará em 12 meses

O Estado obteve um crescimento de 25,1% no número de financiamentos em comparação com igual período de 2023 Crédito: Aurelio Alves

O Ceará foi responsável pelo financiamento de 20,3 mil veículos novos e usados no mês de outubro, segundo dados do Sistema Nacional de Gravames (SNG), operado pela B3. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Com isso, o Estado obteve um crescimento de 25,1% no número de financiamentos em comparação com igual período de 2023. Em relação a setembro de 2024, o aumento é de 12,5%.

No segmento de autos leves, a alta foi de 22,5% ante o mesmo período do ano passado e de 8,9% comparado com setembro.