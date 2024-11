Inscrições para concurso da UFC com 144 vagas terminam nesta quarta, 13

As inscrições para o concurso da Universidade Federal do Ceará (UFC) terminam nesta quarta-feira, 13. Ao todo, são 144 vagas de servidores técnico-administrativos em cargos de níveis médio, técnico e superior.

O salário varia entre R$ 2.667,19 e R$ 4.556,92, além do auxílio-alimentação, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os selecionados vão atuar em diferentes campi da UFC, com possibilidade de serem alocados para Fortaleza, Crateús, Itapajé, Quixadá, Russas ou Sobral.

Os interessados devem se inscrever por meio do site da banca organizadora , a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC). A situação da inscrição poderá ser verificada no dia 20 de novembro.

Provas e resultados

A seleção será feita por meio de três provas, todas elas com questões objetivas (modelo de múltipla escolha):

Língua portuguesa (10 questões)

Legislação (10 questões)

Conhecimentos específicos (30 questões)

Os candidatos farão as provas no dia 19 de janeiro de 2025 no município de Fortaleza, no local e horário a serem informados no site do concurso.

A divulgação dos locais de prova será feita no dia 15 de janeiro. Portanto, o resultado definitivo do concurso sairá apenas no dia 17 de março.