Exclusão de atividades do MEI é boato! Confira diferenças para microempresa!

O Serviço Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae-CE) confirmou que não haverá exclusão de atividades da categoria de Microempreendedor Individual (MEI) para 2025, conforme notícias falsas que circularam nas redes sociais ao longo desta semana.

O boato de exclusão de atividades do MEI é, inclusive, recorrente, tendo ocorrido um pouco antes do segundo turno das eleições municipais de 2024. Fake news semelhante também foi veiculada no decorrer do ano passado.

Contudo, a última revisão oficial feita pelo Governo Federal sobre as atividades empresariais permitidas no MEI, que totalizam 466, ocorreu em 2023 com a inclusão da atividade de “caminhoneiro”.