Ricos se beneficiam mais do Simples Nacional do que os pobres, aponta CGU

A análise foi divulgada nesta sexta-feira, 12, e foi realizada em em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea ). O relatório avaliou o impacto distributivo do benefício tributário nas famílias brasileiras.

do que os 40% mais pobres (renda per capita até um salário-mínimo), que somam mais 100 milhões de pessoas.

A Controladoria-Geral da União (CGU) constatou que os 10% mais rico s (renda per capita acima de 4,5 salários-mínimos), ou seja, cerca de 15 milhões de pessoas, se apropriam mais do

Conforme a avaliação efetuada, o gasto tributário no Simples apresentou característica de regressividade. Isso porque as famílias mais ricas obtiveram benefício de R$ 2.074,71 enquanto as famílias mais pobres de R$ 443,27.

Assim, a equidade do gasto tributário é assunto relevante para a formulação das políticas públicas relacionadas com a tributação.

Vale ressaltar que a apropriação do gasto tributário pelas famílias depende do consumo. Caso os bens e serviços beneficiados sejam consumidos majoritariamente pela população rica, o gasto será regressivo, caso contrário, será progressivo.

"Ainda que representem mais da metade dos setores, respondem por um terço do emprego total, sendo que os 10 primeiros representam 11% do total de emprego, com destaque para o setor de hotéis, com 288 mil empregos. Mais uma vez, ressalta-se que a maioria desses segmentos são de serviços não essenciais", destaca o relatório.

Eles representam 66% do emprego total, sendo que os setores com maior consumo e gasto tributário mais equitativo respondem por 25% do emprego total, com destaque para "restaurantes" (1,1 milhão de empregos) e "fármacos" (640 mil empregos).

Ainda que o montante do gasto tributário seja mais elevado, foi percebido que menos da metade do setores têm uma estrutura de distribuição do gasto tributário menos regressiva e são responsáveis pela maior parcela do emprego dentre os segmentos beneficiados.

"Assim, observa-se que mais da metade dos setores beneficiados atendem prioritariamente a parcela mais rica da população (são mais regressivos), mesmo que apresentem menor participação no emprego total", reforça o documento.

Além disso, constatou que o critério de elegibilidade baseado no faturamento é muito mais restrito em países de economias avançadas que em países de economias emergentes.

Enquanto nos primeiros, o limite médio do faturamento se situou em torno de R$ 174 mil, nos segundos, esse limite médio foi de R$ 1,22 milhões.

Portanto, avaliam que o patamar aplicado pela legislação do Simples Nacional para o Brasil, cerca de R$ 1,9 milhões, é muito elevado. Considerando a América Latina, a média para Argentina, Colômbia, Equador, México e Peru foi de apenas R$ 288 mil.

Alternativas

De acordo com o relatório, existem alternativas possíveis de alteração do Simples Nacional para aumentar sua progressividade e equidade tributária ao mesmo tempo em que elevam a arrecadação federal, tais como:

Aumento escalonado da alíquota dos setores direcionados prioritariamente para a camada mais rica da população

Diminuição do limite do faturamento do Simples para R$ 2 milhões (atualmente em R$ 4,8 milhões), em linha com a média praticada na América Latina

Preservação ou intensificação do benefício para setores direcionados majoritariamente para a população mais pobre

Além disso, destaca que a focalização do gasto tributário nos estratos de mais baixa renda poderia

ser uma opção que traria um significante impacto distributivo, como as experiências em países como Bolívia, Canadá, Colômbia, Equador, e Uruguai, além do cashback de ICMS no Rio Grande do Sul.

No Uruguai, o sistema está tão rápido e informatizado que é possível obter o crédito instantaneamente nos supermercados, no momento do pagamento, por um aplicativo específico.

Na Colômbia o crédito é concedido às famílias de baixa renda com um valor fixo de 80.000 pesos colombianos (cerca de US$ 18) a cada dois meses.

