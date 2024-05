Diagonal e Victa projetam R$ 900 milhões em novos lançamentos em 2024

Fiúza conta que a decisão de investir foi calculada a partir da observação das medidas econômicas tomadas no último ano. Como membro da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), ele disse estar atento à baixa dos juros e à modelagem das faixas do MCMV.

"Temos feito uma pesquisa de mercado e vimos que Fortaleza, embora seja um grande mercado, para ter escalabilidade, precisamos ter mais duas ou três praças. Uma das opções está no Nordeste, mas não descarto ir para o Sul", afirmou.

A ideia, explica, é trabalhar diferentes lançamentos em momentos diferentes dentro das oportunidades que o MCMV proporciona no mercado atualmente.

Quem compra apartamento nos superprédios?

Sobre como está a venda nos superprédios lançados pela Diagonal, João Fiuza não revela números, mas diz que estão satisfatórias, "feitas no braço, porque pegamos o cliente e trazemos ele no braço para cá."

A construtora de alto padrão conta com três empreendimentos do tipo: o Edge, o Diagonal by Pininfarina e o Ivens Monumental. Todos localizados no Meireles.

A respeito do perfil dos compradores, ele conta que a maioria são jovens, entre 35 anos e 40 anos, e que trabalham em áreas de tecnologia, energia, medicina e também supermercados.