Prédio com cobertura quadriplex de Neymar se torna mais alto do Brasil

Segundo o ranking internacional do ‘The Skyscrapper City’, o prédio residencial Yachthouse se tornou o mais alto do Brasil após a instalação recente de pináculos. A instauração dos elementos decorativos foi projetada e definida seguindo todas normas dos órgãos de aviação, visto que a torre possui heliponto para os moradores.

Ranking de prédios mais altos

O residencial Yachthouse lidera as duas primeiras colocações do ranking internacional The Skyscrapper City. Isso porque o segundo lugar da lista é preenchido pela torre gêmea do ‘Neyplex’, a Yachthouse by Pininfarina Tower 1, com 294 metros de altura.

1. [294,1 metros]: Yachthouse by Pininfarina Tower 2 – Balneário Camboriú (SC)

2. [294 metros]: Yachthouse by Pininfarina Tower 1 – Balneário Camboriú (SC)

3.[290 metros]: One Tower – Balneário Camboriú (SC)

4. [235 metros]: Infinity Coast Tower – Balneário Camboriú (SC)

5. [191 metros]: Epic Tower – Balneário Camboriú (SC)

Cobertura quadriplex de Neymar

O jogador comprou a unidade ainda na planta e só recebeu as chaves da cobertura três anos depois, em agosto de 2023. À época, no entanto, ainda restavam algumas obras de acabamento – como a colocação de piscina, pisos e metais, por exemplo.