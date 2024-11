Porto do Mucuripe lança edital para aderir ao mercado livre de energia

O pregão vai ocorrer às 10h do dia 21 de novembro Crédito: FCO FONTENELE

Ambiente de Contratação Livre (ACL) Segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), o Ambiente de Contratação Livre, que também pode ser chamado de Mercado livre de energia, é uma modalidade que permite maior liberdade do consumidor nas negociações. Com esse modelo, por exemplo, os consumidores podem escolher qual empresa de energia quer contratar, e negociar, com o fornecedor escolhido, os preços, formas de pagamento, quais tipos de fontes quer comprar, entre outras condições. Vale destacar que, em janeiro de 2024, foi divulgado uma portaria do Ministério de Minas e Energia (MME) que estabelecia que todos os consumidores conectados em média e alta tensão, com consumo menor que 500 quilovolts/Kv podem fazer parte do ACL.