25 municípios no Ceará estão liberados para instalação do 5G; veja quais

Com esse avanço, todas as 184 cidades do Estado estarão habilitadas a usufruir da tecnologia 5G. No Brasil, já são 5.191 municípios liberados

Já no Brasil , ao todo, serão 189 novos municípios, que somados aos 5.191 já liberados, representam 98% da população do País.

Com esse avanço, todas as 184 cidades do Estado estarão habilitadas a usufruir dessa tecnologia.

A partir desta segunda-feira, 4, as operadoras de telefonia móvel que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz poderão solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o licenciamento e a ativação de estações de 5G nessa faixa em mais 25 municípios do Ceará. Confira quais são mais abaixo.

Esse cenário é visto pelo professor do Departamento de Telemática do Instituto Federal do Ceará (IFCE) , Moacyr Regys, de forma positiva. Para ele, o 5G não tem como benefício apenas a velocidade.

"Um dos maiores benefícios dessa tecnologia têm relação com o tempo de resposta ( tempo entre o envio de uma determinada informação e a resposta correspondente), que é um ponto muito baixo no 5G", comenta.

Além disso, ele reforça que mesmo com a liberação não existe a certeza de que essa conexão será instalada. Pois, "do ponto de vista financeiro, as operadoras preferem municípios mais populosos pois eles trazem um retorno financeiro melhor".

Moacyr Regys explica que, após a liberação, as empresas precisam realizar a instalação do 5G no município para que a população possa usufruir do benefício. Esse processo "pode demorar alguns poucos meses ou pode demorar até quase um ano. Dependendo da estratégia comercial da empresa".

Vale ressaltar, entretanto, que, de acordo com a Anatel, a liberação da faixa não significa que redes do 5G serão instaladas imediatamente nas cidades, pois dependem da operadora.

“De fato as operadoras têm trabalhado de forma acelerada, eu diria velocidade parecida aí com o 5G, e têm conseguido instalar a nova tecnologia em muito mais cidades”.

Diogo explica ainda que as cidades que não receberam o 5G continuam com os outros serviços, como o 4G, funcionando. O ideal é buscar aparelhos compatíveis com a tecnologia, já que nem todos estão habilitados para a conexão 5G.

“A obrigação das operadoras na data de hoje era colocar o 5G somente nas capitais e nós já temos quase 700 cidades no Brasil com o 5G funcionando. E essas operadoras estão trabalhando em antecipar para levar essa tecnologia de ponta”, complementa.

“Um é o licenciamento da instalação da antena, que é feito na própria Anatel, e o outro é da infraestrutura de suporte, que nada mais é do que acordo. Para que essa torre seja licenciada é necessário que o município, porque esse licenciamento é municipal, tenha uma lei específica”.

Sobre a legislação, o coordenador destaca que apenas 12 dos 184 municípios cearenses têm leis publicadas que visam às estruturas.

“Quando a gente pega as maiores cidades com mais de 200 mil habitantes no Estado, somente o município de Juazeiro do Norte ele tem uma legislação considerada aderente às diretrizes que estão colocadas na legislação federal e as melhores práticas do licenciamento”.

Outro ponto apresentado é que as novas gestões municipais tenham atenção à pauta.

“É importante que os novos prefeitos tenham um olhar atento para o desenvolvimento tecnológico nos seus territórios, visando publicar essas legislações que viabilizem a instalação dessa infraestrutura”.

Agora, o andamento das instalações seguem o calendário da Anatel. A previsão é que o 5G esteja em todas as cidades brasileiras até 2029, além de 1.700 localidades. Outra meta é que o avanço tecnológico abranja os municípios que ainda não possuem 4G.

TV aberta

A medida adotada pelo Gaispi segue as diretrizes do Edital do leilão do 5G. Dessa forma, os municípios abrangidos são os que a Entidade de Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF) já “iniciou a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita [...] para a banda Ku e concluiu as ações necessárias para a desocupação desta faixa por sistemas do Serviço Fixo por Satélite (FSS)”, informa a Anatel.

Portanto, após a migração da faixa, os usuários dos canais de TV aberta que recebem as transmissões pela antena parabólica precisam adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências com o 5G.

Outro ponto a se destacar, é de que as pessoas que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem solicitar o kit gratuito para a adaptação do equipamento à EAF, ou ao Siga Antenado, outro nome para a entidade, que, segundo a agência, tem a capacidade de instalar 10 mil kits por dia.

Além disso, a distribuição do kit deverá ser mantida por 90 dias, podendo ter o período prorrogado para mais 90 dias. A solicitação pode ser realizada no site da Siga Antenado ou por meio do telefone 0800-729-2404.

Veja as cidades cearenses que terão licença para instalar o 5G a partir desta segunda-feira, 4

Acopiara



Alto Santo



Baixio



Banabuiú



Boa Viagem



Cedro



Icó



Ipaumirim



Iracema



Itatira



Jaguaretama



Jaguaribara



Jaguaribe



Lavras da Mangabeira



Mombaça



Monsenhor Tabosa



Morada Nova



Orós



Pedra Branca



Pereiro



Quixelô



Santa Quitéria



Senador Pompeu



Umari



Várzea Alegre



Confira o cronograma de instalação do 5G

Capitais e DF: 2022

>500 mil habitantes: 2025

>200 mil habitantes: 2026

>100 mil habitantes: 2027

>30 mil habitantes: 2029

*A liberação da faixa de 3,5 GHz, na qual funciona o 5G, está acontecendo mais rapidamente do que o previsto no cronograma, mas as operadoras não são obrigadas a ativar o sinal antes dos prazos pré-determinados no leilão do 5G.

Fonte: Teleco/Anatel



Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais digitais!

Mais notícias de Economia