Fim de ano: 84% dos empresários do setor de bares e restaurantes esperam alta nas vendas

Contratações também devem aumentar em 42% das empresas do segmento Crédito: FERNANDA BARROS

Um número expressivo de empresários do segmento de alimentação fora do lar no Estado, mais precisamente 84%, espera ter aumento de vendas em novembro e dezembro deste ano, conforme pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel-CE) com exclusividade ao O POVO. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Segundo o levantamento feito pela entidade, outros 12% esperam manter o mesmo patamar de vendas registrado nos meses de novembro e dezembro de 2023 e apenas 4% disseram acreditar que vão ter queda nas vendas nos dois últimos meses do ano de 2024. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As expectativas são positivas também quanto ao aumento no número de contratações. Cerca de 42% dos empresários pesquisados disseram que devem empregar mais profissionais no período, 50% que vão manter o mesmo quadro de funcionários e apenas 8% têm a intenção de demitir colaboradores até dezembro.

Nesse quesito, as dívidas com impostos federais predominam, atingindo 80% das empresas com débitos em atraso, seguidas pelas relativas a impostos estaduais, que atingem 54% dos empreendimentos endividados no segmento, e pelas relacionadas a empréstimos bancários, que correspondem a 41% deste universo, conforme o levantamento. Para o presidente da Abrasel-CE, Taiene Righetto, grande parte desse endividamento foi contraído ainda durante a pandemia de Covid-19, que durou aproximadamente dois anos. “Isso ainda é um grande peso. Uma quantidade significativa de empresas perdeu o Simples Nacional neste ano, e essas dívidas estão sendo executadas”, explica. “Se não fosse por isso, eu diria que as operações do setor estariam crescendo muito mais. Além disso, como mostra a pesquisa, a minoria das empresas está repassando a inflação dos insumos para os seus cardápios. Por outro lado, é importante ressaltar que temos um otimismo em relação a esse crescimento”, ressalta Taiene.