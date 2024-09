Bares e restaurantes se dizem prejudicados pela adesão de consumidores à prática de apostas

Cerca de 60% estão imersos no mercado de apostas Crédito: © Joédson Alves/Agência Brasil

Em período de alta estação, 57% do setor de bares e restaurantes do Ceará operaram sem lucro. É o que aponta o levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel) referente ao mês de julho. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Dentre os fatores responsáveis estão a queda no número de clientes e nas vendas, que foi de 78% no mês. De acordo com o presidente da Abrasel no Ceará, Taiene Righetto, a baixa do setor, que deveria estar mais movimentado pelo período de férias escolares, pode ter sido ocasionada pelo uso desregulado de casas de apostas dos mais variados segmentos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Um relatório divulgado pelo Itaú em 2023 aponta que os brasileiros gastaram R$68,2 bilhões em apostas, tendo um prejuízo de R$23,9 bilhões no balanço entre apostas ganhas e perdidas.