Governo vai promover cortes no BPC; saiba como atualizar cadastro

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25-01-2023: Os beneficiários também serão notificados pelo aplicativo Meu INSS (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) podem ser notificadas a comparecer no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) ou posto de atendimento do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) para regularizar a sua situação em relação ao benefício. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A medida é válida para os beneficiários que não estão inscritos no CadÚnico ou não realizaram atualização do cadastro há mais de 48 meses. De acordo com o secretário nacional de Assistência Social (SNAS) do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), André Quintão, cerca de 500 mil pessoas que recebem o benefício não estão inscritos no CadÚnico.

Aproximadamente 750 mil pessoas vão cumprir o prazo de quatro anos sem atualizar o benefício. O envio das notificações para quem está fora do CadÚnico começou no início de agosto. E os que não realizaram a atualização cadastral nos últimos quatro anos serão avisados a partir da segunda quinzena deste mês. Segundo André Quintão, o envio dos comunicados vai ser responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Outros expedientes de administração pública também poderão ser usados, como a notificação por carta com aviso de recebimento (AR) e até os próprios editais, em último caso. Após notificados, moradores de municípios com até 50 mil habitantes terão 45 dias para realizar a regularização e os que vivem em cidades com mais de 50 mil pessoas terão 90 dias. Caso o prazo não seja respeitado o BPC será bloqueado no mês seguinte O titular do SAS também destaca que “esse cronograma a ser cumprido, é muito importante para também não gerar nenhum tipo de volume maior de pessoas nos Cras”.

Desta forma, André informou que o MDS encaminhou para os municípios a lista dos 500 mil beneficiários que estão fora do CadÚnico, para que os próprios municípios possam fazer uma organização proativa para identificar essas pessoas. "Porque mesmo com todo esse esforço do INSS, muitas vezes a pessoa pode estar com o endereço desatualizado”, ressaltou. Apenas moradores do Rio Grande do Sul, devido ao estado de calamidade pública, não passarão pelo processo de inscrição ou atualização do CadÚnico.