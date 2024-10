BPC mantém crescimento expressivo e preocupante, alerta secretário do Tesouro

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou nesta quinta-feira, 3, que a trajetória de crescimento de gastos do Benefício de Prestação Continuada (BPC) continua preocupante, com elevação de 14,5% em agosto. Enquanto as despesas previdenciárias apresentaram uma acomodação, com alta de 3,7% no mês retrasado, o BPC continua crescendo. No acumulado do ano, o aumento no benefício é de 16,6%. "É um grande fator que tem chamado atenção com crescimento expressivo", avaliou Ceron.

Já os benefícios previdenciários cresceram 3,4% entre janeiro e agosto. Segundo o secretário, o patamar mais equilibrado de crescimento da Previdência também foi observado em setembro.

"Despesa previdenciária está retornando para um patamar mais equilibrado, observamos entre julho e setembro", disse Ceron, pontuando ainda que o mês passado também seguiu a mesma dinâmica de acomodação da base fiscal.