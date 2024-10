Setor de supermercados projeta fechar 2024 com crescimento de até 7%

Segmento comemora bom desempenho dos três primeiros trimestres e já faz preparativos para vendas do período natalino e do Réveillon

“O primeiro trimestre foi razoavelmente bom, o segundo foi bom e o terceiro foi mediano. Estamos com a perspectiva de fechar o quarto semestre de forma positiva. Se Deus quiser, terminaremos o ano com bastante crescimento”, disse Nidovando, acrescentando que “muitas lojas foram abertas no Ceará em 2024”.

A estimativa foi feita pelo presidente da Associação Cearense de Supermercados (Acesu), Nidovando Pinheiro, durante evento organizado em parceria com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), que reuniu empresários e profissionais do segmento do Estado e do País.

O setor de supermercados no Ceará projeta fechar o ano de 2024 com crescimento de 5% a 7%, considerando os resultados obtidos nos três primeiros trimestres e as perspectivas para o último trimestre do ano.

Sobre os preparativos para o período natalino e do Réveillon, quando os supermercados apostam em itens diferenciados tais como panetones, aves nobres, espumantes, entre outros, Nidovando afirma que as compras desses produtos começaram já no início de outubro. “Ainda em novembro, todas as negociações para os produtos de dezembro já estarão concretizadas. Essa é uma tendência que se repete ano após ano. Com certeza, teremos um acréscimo muito bom no fim do ano”, enfatizou.

“Logicamente, o consumidor precisa ter dinheiro, e isso está relacionado à geração de emprego. O percentual de desemprego caiu bastante, o que é importante, pois as pessoas estão trabalhando. Assim, com certeza, haverá um consumo maior”, completou o presidente da Acesu. Ele lembrou ainda o movimento aquecido também nas vendas dos supermercados localizados no Interior e disse que a chegada de redes de outros estados ao mercado cearense estimula a competitividade.