MCMV investe R$ 848,4 milhões em novos imóveis, com 150 unidades no Ceará

O programa habitacional Minha Casa, Minha Vida ( MCMV ) vai contar com investimentos de R$ 848,4 milhões em novos imóveis no Brasil, com propostas para construção de 5.639 moradias. Do total, 150 unidades serão no Ceará.

As 150 unidades cearenses deverão ser entregues no município de Pacajus, no Residencial Santa Rita de Cássia 02.

O documento indica que todas as casas e apartamentos serão construídos em áreas urbanas já consolidadas ou em expansão, com acesso à rede elétrica, saneamento básico, educação, saúde, comércio e transporte público coletivo.

Distribuição de moradias por Estado

O Ceará é o quarto estado do Nordeste com maior número de moradias a serem construídas pela nova fase do programa, atrás apenas da Bahia, com 846; Sergipe, com 630; e Alagoas, com 445.

Logo após na região Nordeste, está a Paraíba, com 128 unidades; Rio Grande do Norte, com 100; e Piauí, com 50.

O estado de Minas Gerais, no Sudeste, também contará com 740 novas moradias e São Paulo, 400.