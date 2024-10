Reforma da previdência em Juazeiro prevê alta progressiva da alíquota para até 15%

Hoje a alíquota é de 11% e o aumento se dará de forma escalonada conforme as faixas salariais. O fundo da previdência social do município registra um déficit de R$ 1,8 bilhão

A Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, na região do Cariri , no Ceará, aprovou com 15 votos favoráveis nesta terça-feira, 29, o projeto de lei que prevê um aumento progressivo na alíquota de contribuição dos servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas, de acordo com quatro faixas salariais. Com isso, o percentual que hoje é de 11% poderá chegar a 15% a depender da remuneração.

De acordo com Capitão Vieira Neto, a mudança foi elaborada a partir dos pleitos levados pelos servidores, representados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juazeiro do Norte (Sinsemjun).

Também é fixada contribuição patronal mínima de 14% para os entes federados (Câmara Municipal de Prefeitura de Juazeiro do Norte). As faixas de remuneração de contribuição serão reajustadas, anualmente, na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

“O sindicato apresentou essa justificativa, a nossa assessoria jurídica acatou e nós propusemos as emendas ouvindo a sugestão do sindicato, dos servidores, como também a fundamentação jurídica e se tem a legalidade, como diz a Constituição”, disse Capitão Vieira.

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juazeiro do Norte (Sinsemjun), Marcelo Alves, diz que a matéria aprovada é menos danosa que a original, na qual os servidores que ganham até R$ 3.893,01, por exemplo, pagariam 14% de contribuição. Com a emenda, a alíquota para esta faixa será de 12%. “Tinha ser uma proposta que coubesse no bolso do servidor, e foi isso o que foi costurado com a Câmara", afirmou.

O gestor do Fundo de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte (Previjuno), Jesus Rogério de Holanda, afirmou, no entanto, que a mudança no texto fere a Constituição. Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, ele disse ainda enxergar a medida com “tristeza”, pois a modificação foi discutida com o Previjuno.