Cariri registra uma média diária de 25 novas micro e pequenas empresas

O valor é referente ao cenário de janeiro a setembro deste ano. No Estado, o segmento captou uma alta de 4,5% em relação ao mesmo período do ano passado

Ao todo, foram mais de 6,7 mil novos negócios abertos. Os dados, que são da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), foram divulgados nesta terça-feira, 29, na Rádio O POVO CBN Cariri.

A região do Cariri, no Ceará, registrou uma média diária de 25 novas micro e pequenas empresas (MPEs) de janeiro a setembro deste ano.

“Ao nos depararmos com esses números, sabemos que essas empresas são o grande motor do desenvolvimento, porque elas geram emprego, renda e arrecadação, para que o poder público possa melhor direcionar as políticas de desenvolvimento e avanço dos territórios”, afirma o presidente.

Sobre o desempenho e continuação dessas MPEs, Eduardo pontua que o planejamento deve ser bem executado ainda no início.

“Nós estimulamos que o empreendedor busque o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) para obter apoio na elaboração de um plano de negócio”.