Plataforma de investimentos climáticos vai captar recursos para projeto de H2V no Ceará

O Governo lançou nesta quarta-feira, dia 23, em Washington, nos Estados Unidos, a Plataforma de Investimentos em Transformação Climática e Ecológica (BIP, na sigla em inglês), que busca facilitar e ampliar a captação de fundos internacionais para programas ambientais.

Dentre os projetos-pilotos que podem ser beneficiados com essa plataforma está a Fortescue, empresa australiana que promete investir US$ 5 bilhões (aproximadamente R$ 20 bilhões) na exploração de hidrogênio verde no Ceará. A companhia foi a primeira a assinar um pré-contrato com o Governo do Ceará para se instalar no Complexo do Pecém.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No último dia 18, a empresa recebeu licença de instalação, dada pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), para começar as obras de preparação da unidade de produção de hidrogênio e amônia verdes em na área de 121 hectares, localizada no setor 2 da Zona de Processamento para Exportação (ZPE2 Ceará).