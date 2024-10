Profissionalização: ExpoMarket destaca importância da boa gestão condominial

Saulo Venâncio, presidente da Associação de Síndicos do Estado do Ceará (Assosíndicos/CE) , destacou a temática na palestra "Desafios da Gestão Condominial".

Em sua quarta edição, a ExpoMarket Condomínios 2024, consolidado como referência condominial, apresenta oportunidades para síndicos, gestores e condôminos de acessar soluções em produtos e serviços para o segmento.

Quem acompanhou ao vivo o início da programação do ExpoMarket Condomínios 2024 foi o presidente executivo do Grupo de Comunicação O POVO(GCOP), João Dummar Neto. Em entrevista ao vivo ao programa O POVO no Rádio, da Rádio O POVO CBN, ele destaca a importância do evento e o fomento dado pelo Grupo à temática.

"O nosso objetivo é fazer com que esse evento reúna todos esses players, todos esses personagens que atuam no mercado, para que possam fazer negócios, ter acesso a informações sobre novidades que possam melhorar os condomínios, porque isso acaba melhorando a vida das pessoas no dia a dia", afirma.