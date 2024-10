Santa Quitéria: adutora é instalada após contaminação de urânio na água Crédito: Aurelio Alves

O equipamento instalado faz parte do plano de emergência montado pelo Governo do Ceará para atender a população afetada pelo caso. A situação foi notificada há quase 20 dias em uma audiência realizada pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa) no distrito. Com a instalação da adutora, o serviço dos 15 carros-pipa que foram enviados para compensar a interdição dos poços está encerrado. O encanamento vai captar água do Açude Paulo Sarasate, conhecido como Araras, localizado no município de Varjota, através do Sistema de Abastecimento de Água da comunidade de Sangradouro, gerenciada pelo Sistema Integrado de Saneamento Rural - Bacia Acaraú e Coreaú (Sisar-BAC) e localizada às margens do açude.

A informação foi repassada em nota ao O POVO no dia 16 de outubro. A água será encaminhada para a estação de tratamento do local, que teve seu tamanho duplicado para aguentar o volume e pressão necessários. Além disso, foi construída uma nova estação elevatória de água tratada para bombear o insumo até os reservatórios de Trapiá. Desdobramentos Na última segunda-feira, 21, o governador Elmano de Freitas, em entrevista ao O POVO, afirmou que a situação pode fazer com que o Governo do Estado revise o apoio ao projeto Santa Quitéria, que visa à exploração de urânio e fosfato na jazida localizada no mesmo município.