Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda

O pagamento do lote residual de restituição será realizado na próxima quinta-feira, 31 Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A partir das 10h desta quinta-feira (24), cerca de 264 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o Fisco saberão se vão receber restituição. Nesse horário, a Receita Federal libera a consulta ao lote da malha fina de outubro. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao todo, 264.602 contribuintes receberão R$ 700 milhões, com a inclusão de cerca de 11 mil pessoas do Rio Grande do Sul com direito a receber. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores.